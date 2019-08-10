Десять членов Всероссийского общества слепых выполнили нормативы ГТО на Алтае

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Десять участников Горно-Алтайской организации Всероссийского общества слепых выполнили нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в субботу. Об этом ТАСС рассказал представитель регионального оператора ГТО Евгений Сюремеев.

Площадка ГТО "Проверь себя" работала в Горно-Алтайске в рамках всероссийского Дня физкультурника.

"Во время церемонии открытия Дня физкультурника временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин вручил сертификат посла ГТО Анатолию Дмитриевичу Вачеву, - сообщил Сюремеев. - Десять участников Горно-Алтайской организации Всероссийского общества слепых сегодня выполнили нормативы ГТО, их результаты будут занесены в информационную базу. Для остальных площадка работала в тестовом режиме, всего ее посетили около 130 человек. Любой желающий мог попробовать свои силы в подъеме туловища из положения лежа, наклоне вперед с гимнастической скамьи, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, рывке гири, прыжке в длину с места".

Программа "Готов к труду и обороне" существовала в период с 1931 по 1991 годы, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.