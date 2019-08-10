"Спартак-2" в добавленное время упустил победу над "Авангардом" в матче Олимп-ФНЛ

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак-2" сыграл вничью со счетом 2:2 с курским "Авангардом" в матче седьмого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Встреча прошла в Курске на стадионе "Трудовые резервы".

В составе хозяев отличились Аслан Дашаев (45) и Илья Кубышкин (90, с пенальти). У гостей дублем отметился Александр Руденко (62, 84). Благодаря забитым мячам Руденко догнал игрока нижнекамского "Нефтехимика" Дениса Макарова в списке лучших бомбардиров чемпионата (по пять забитых мячей).

В турнирной таблице после семи туров "Спартак-2" идет на шестой строчке, набрав 12 очков, "Авангард" занимает 12-е место с восемью очками. Лидируют "Химки", имея в активе 17 очков, следом идут волгоградский "Ротор" и московское "Торпедо" с 16-ю очками, четвертое место занимает московское "Чертаново" (15 очков).

В следующем туре "Спартак-2" сыграет с дома с ивановским "Текстильщиком", "Авангард" на выезде встретится с "Торпедо", все встречи тура пройдут 14 августа.

Результаты других матчей тура:

"Луч" (Владивосток) - "Торпедо" (Москва) - 0:1;

"СКА-Хабаровск" - "Чертаново" (Москва) - 0:0;

"Енисей" (Красноярск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:2;

"Томь" (Томск) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1;

"Мордовия" (Саранск) - "Балтика" (Калининград) - 0:3;

"Нижний Новгород" - "Факел" (Воронеж) - 2:1;

"Текстильщик" (Иваново) - "Шинник" (Ярославль) - 1:1;

"Химки" - "Краснодар-2" - 3:0.