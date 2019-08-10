Российские баскетболистки вышли в финал молодежного чемпионата Европы

ТАСС, 10 августа. Баскетболистки молодежной сборной России (до 20 лет) вышли в финал чемпионата Европы. Турнир проходит в чешском городе Клатови.

Россиянки в полуфинале обыграли сборную Бельгии со счетом 51:50.

Соперником российской команды по финалу станет победитель матча между сборными Италии и Франции, встреча пройдет позднее в субботу. Финальный матч состоится в воскресенье.

На групповой стадии команда России обыграла сборные Чехии, Польши и Швеции. В 1/8 финала российские баскетболистки были сильнее немок, в четвертьфинале россиянки переиграли команду Сербии.

Сборная России на прошлогоднем чемпионате Европы заняла 13-е место. Действующими победительницами турнира являются испанки. С момента проведения турнира (2000 год) сборная России пять раз выигрывала золотые медали, также в ее активе три серебряные и две бронзовые награды. Лидирует по количеству наград на европейских первенствах команда Испании (восемь золотых и три серебряные медали).

Чемпионат Европы завершится 11 августа.