"Зенит" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", присутствовало 19 095 зрителей.

Голы забили Артем Дзюба (10-я минута) и Магомед Оздоев (88). Для Дзюбы этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он в списке бомбардиров делит первое место с нападающим "Крыльев Советов" Александром Соболевым. Кроме того, форвард "Зенита" забил свой 105-й гол в чемпионатах России, по этому показателю он вышел на пятое место, обойдя Романа Павлюченко (104). Первое место занимает Олег Веретенников (143), второе - Александр Кержаков (139), третье - Дмитрий Кириченко (129), четвертое - Дмитрий Лоськов (120).

В эпизоде с голом Дзюбы повреждение получил вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин. На поле вместо него вышел Игорь Лещук, для которого этот матч стал первым в Российской премьер-лиге, а капитанская повязка перешла защитнику Владимиру Рыкову. На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Динамо" Артур Юсупов. Лучшим игроком матча был признан защитник "Зенита" Бранислав Иванович.

Символический первый удар по мячу в матче нанес нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон", обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.

В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, "Динамо" с пятью очками идет 10-м.

В следующем туре "Зенит" 17 августа примет грозненский "Ахмат", "Динамо" днем позднее дома сыграет с московским "Локомотивом".