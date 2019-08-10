"Зенит" победил "Динамо" в матче чемпионата России по футболу

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче пятого тура чемпионата России по футболу. На встрече, которая прошла на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина", присутствовало 19 095 зрителей.
Голы забили Артем Дзюба (10-я минута) и Магомед Оздоев (88). Для Дзюбы этот гол стал четвертым в текущем сезоне чемпионата страны, он в списке бомбардиров делит первое место с нападающим "Крыльев Советов" Александром Соболевым. Кроме того, форвард "Зенита" забил свой 105-й гол в чемпионатах России, по этому показателю он вышел на пятое место, обойдя Романа Павлюченко (104). Первое место занимает Олег Веретенников (143), второе - Александр Кержаков (139), третье - Дмитрий Кириченко (129), четвертое - Дмитрий Лоськов (120).
В эпизоде с голом Дзюбы повреждение получил вратарь и капитан "Динамо" Антон Шунин. На поле вместо него вышел Игорь Лещук, для которого этот матч стал первым в Российской премьер-лиге, а капитанская повязка перешла защитнику Владимиру Рыкову. На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник "Динамо" Артур Юсупов. Лучшим игроком матча был признан защитник "Зенита" Бранислав Иванович.
Символический первый удар по мячу в матче нанес нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон", обладатель Кубка Стэнли Александр Овечкин.
В турнирной таблице "Зенит" продолжает занимать первое место, набрав 13 очков из 15 возможных, "Динамо" с пятью очками идет 10-м.
В следующем туре "Зенит" 17 августа примет грозненский "Ахмат", "Динамо" днем позднее дома сыграет с московским "Локомотивом".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2
|Краснодар
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|4
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|5
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|8
|Арсенал
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|3-5
|6
|10
|Спартак
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|11
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|12
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Тамбов
|5
|1
|1
|3
|6-7
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|15
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|5-10
|0
|16
|Сочи
|4
|0
|1
|3
|0-6
|1