"Краснодар" в меньшинстве обыграл "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 10 августа. "Краснодар" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу. На встрече, прошедшей на стадионе "Краснодар", присутствовало 25 826 зрителей.
Мяч на 17-й минуте после ошибки вратаря "Рубина" Юрия Дюпина забил Иван Игнатьев. В компенсированное к первому тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Краснодара" Юнес Намли. Лучшим игроком матча признан защитник хозяев Сергей Петров.
На матче "Краснодар" - "Рубин" использовалась система видеоассистента рефери, однако судьи не прибегали к ее помощи.
В турнирной таблице "Краснодар" вышел на второе место, набрав 10 очков, "Рубин" с семью очками идет пятым.
В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с "Тамбовом", "Рубин" примет тульский "Арсенал", обе встречи пройдут 18 августа. Кроме того, "Краснодар" 13 августа в гостях проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту", первая встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой португальской команды со счетом 1:0.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|5
|4
|1
|0
|9-2
|13
|2
|Краснодар
|5
|3
|1
|1
|8-4
|10
|3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|4-3
|9
|4
|Ростов
|4
|2
|2
|0
|9-7
|8
|5
|Локомотив
|4
|2
|1
|1
|5-4
|7
|6
|Рубин
|5
|2
|1
|2
|3-3
|7
|7
|Урал
|4
|2
|1
|1
|8-6
|7
|8
|Арсенал
|4
|2
|1
|1
|7-6
|7
|9
|Ахмат
|4
|2
|0
|2
|3-5
|6
|10
|Спартак
|4
|1
|2
|1
|3-4
|5
|11
|Динамо
|5
|1
|2
|2
|3-4
|5
|12
|Уфа
|4
|1
|1
|2
|6-7
|4
|13
|Тамбов
|5
|1
|1
|3
|6-7
|4
|14
|Крылья Советов
|4
|1
|0
|3
|6-7
|3
|15
|Оренбург
|5
|0
|1
|4
|5-10
|0
|16
|Сочи
|4
|0
|1
|3
|0-6
|1