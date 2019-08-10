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Футбол в России

"Краснодар" в меньшинстве обыграл "Рубин" в матче чемпионата России по футболу

Единственный мяч в игре забил Иван Игнатьев
Футболисты "Краснодара" Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Футболисты "Краснодара"
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 10 августа. "Краснодар" одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 1:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата России по футболу. На встрече, прошедшей на стадионе "Краснодар", присутствовало 25 826 зрителей.

Мяч на 17-й минуте после ошибки вратаря "Рубина" Юрия Дюпина забил Иван Игнатьев. В компенсированное к первому тайму время с поля за вторую желтую карточку был удален полузащитник "Краснодара" Юнес Намли. Лучшим игроком матча признан защитник хозяев Сергей Петров.

На матче "Краснодар" - "Рубин" использовалась система видеоассистента рефери, однако судьи не прибегали к ее помощи.

В турнирной таблице "Краснодар" вышел на второе место, набрав 10 очков, "Рубин" с семью очками идет пятым.

В следующем туре "Краснодар" в гостях сыграет с "Тамбовом", "Рубин" примет тульский "Арсенал", обе встречи пройдут 18 августа. Кроме того, "Краснодар" 13 августа в гостях проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против португальского "Порту", первая встреча, прошедшая в Краснодаре, завершилась победой португальской команды со счетом 1:0.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит54109-213
2Краснодар53118-410
3ЦСКА43014-39
4Ростов42209-78
5Локомотив42115-47
6Рубин52123-37
7Урал42118-67
8Арсенал42117-67
9Ахмат42023-56
10Спартак41213-45
11Динамо51223-45
12Уфа41126-74
13Тамбов51136-74
14Крылья Советов41036-73
15Оренбург50145-100
16Сочи40130-61
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