День физкультурника в Центральной России отметили забегами, соревнованиями и парадом

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. День физкультурника, который в этом году в России отмечается в 80-й раз, отметили в регионах Центрального Федерального округа. В Курской, Тверской и Тульской областях прошли всероссийские массовые соревнования по стритболу "Оранжевый мяч", в Рязанской - легкоатлетический забег, а в Орловской провели парад спортсменов, сообщается в субботу на официальных сайтах администраций регионов.

"В спорте" оказались жители Тверской области. Так назвали фестиваль, который объединил общегородскую зарядку, подготовку к сдаче норм ГТО, соревнования по настольному теннису, самбо, перетягиванию каната. Кроме того, по данным пресс-службы правительства региона, прошел региональный этап Всероссийских соревнований по стритболу "Оранжевый мяч", в котором приняли участие более 300 человек.

Чуть более многочисленным "Оранжевый мяч" был в Курской области - за награды боролись около 500 человек, отметили в пресс-службе регионального правительства. Кроме того, открыли базу воркаута и площадки для стритбола, которые станут основными для центра уличного баскетбола. Места для занятий единоборствами, стрельбой из лука и даже фигурным вождением велосипедов организовали в Рязанской области. В рамках празднования Дня физкультурника в областном центе прошел легкоатлетический забег, подчеркнули в пресс-службе правительства Рязанской области.

В Тульской области помимо "Оранжевого мяча" прошли соревнования по играм в городки, беговелу и греко-римской борьбе. А футболисты клуба "Арсенал" провели зарядку с жителями Тулы, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона. Орловская область решила в День физкультурника чествовать лучших спортсменов, они провели парад и показательные выступления. Большинство из них получили грамоты главы региона Андрея Клычкова, отметили в пресс-службе.