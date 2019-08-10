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Олимпийский отборочный турнир по волейболу

Клюка: российские волейболисты должны быть сконцентрированы в матче с иранцами

Россияне сыграют против команды Ирана в матче олимпийского отбора в воскресенье
Егор Клюка Валерий Шарифулин/ТАСС, архив
Описание
Егор Клюка
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 августа. /ТАСС/. Российские волейболисты должны быть полностью сконцентрированы в матче отборочного турнира к Олимпийским играм против команды Ирана. Об этом ТАСС заявил в субботу игрок сборной России Егор Клюка.

В субботу подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли у кубинцев в матче второго тура отборочного турнира к Олимпийским играм со счетом 3-0 (25:18, 26:24, 27:25).

"Это уже наш третий скрытый финал, - сказал Клюка. - Недооценки никакой нет, просто у соперников иногда идет игра. С Ираном нам необходимо удерживать преимущество, не расслабляться и не упускать его".

В заключительном матче турнира сборная России сыграет с иранцами в воскресенье. В турнирной таблице после второго тура лидирует российская команда (6 очков), второе место занимает сборная Ирана (5), третье - команда Кубы (1), четвертое - сборная Мексики (0).

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Олимпийский отборочный турнир по волейболу
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