Ветеран ФК "Крылья Советов" Панфилов стал послом ГТО в Самарской области

ТАСС, 10 августа. Почетный статус посла Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" получил рекордсмен самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Валерьян Панфилов. Об этом ТАСС в субботу рассказал представитель регионального оператора ГТО Сергей Мамонов.

Церемония присвоения статуса посла ГТО прошла в субботу на летнем фестивале комплекса среди семейных команд при участии исполняющего обязанности министра спорта Самарской области Андрея Харина.

"Валерьян Владимирович - настоящий образец и символ самарского спорта, надеемся, что с его помощью мы сможем донести ценности ГТО до большого числа людей. Он активно принимает участие в программе ГТО. Еще несколько лет назад он одним из первых выполнил нормативы на золотой знак ГТО и сейчас активно помогает нам, приходит на различные мероприятия", - отметил Мамонов.

Панфилов завершил футбольную карьеру в 1982 году. 68-летний ветеран является рекордсменом клуба по числу проведенных встреч, в составе самарской команды он сыграл в 413 матчах.

Семейный фестиваль ГТО

Фестиваль комплекса ГТО среди семейных команд прошел в Самарской области в четвертый раз. Его участниками стали 20 команд из 15 муниципальных образований региона. Фестиваль состоялся в рамках Всероссийского дня физкультурника.

"В семейных соревнованиях принимали участие команды из трех человек - папа, мама и ребенок 10-12 лет. Они соревновались в многоборье ГТО, прошли полосу препятствий, был творческий конкурс поделок из песка, отдельно в толкании ядра соревновались папы. Лучшие результаты показала семья Мячиных из Чапаевска, второе место заняла семья Долговых из Кошкинского муниципального района, на третьем месте - семья Бруновских из Самары. Победители получили ценные призы, в том числе бытовую технику", - отметил Мамонов.

"Площадка ГТО стала одной из центральных в День физкультурника в Самаре. На площадке можно было выполнить нормативы, а также попробовать свои силы в тестовом режиме. На площадке были представлены наклон, подтягивание, прыжок, сгибание и разгибание рук, рывок гири. Категории участников самые разные - от семи до старше 70 лет", - добавил собеседник ТАСС.

Программа "Готов к труду и обороне" существовала с 1931 по 1991 год, после чего была возвращена указом президента России Владимира Путина от 24 марта 2014 года. Реализация и развитие комплекса ГТО включает в себя четыре этапа, последний из которых стартовал в январе 2018 года и направлен на продолжение работы со всеми категориями населения до 2020 года.