Лифанов завоевал путевку на ОИ-2020 на чемпионате Европы по современному пятиборью

ТАСС, 10 августа. Российский спортсмен Александр Лифанов получил олимпийскую лицензию на Игры 2020 года в Токио, заняв девятое место на чемпионате Европы по современному пятиборью. Соревнования проходят в британском Бате.

По итогам мужского финала чемпионата Европы по современному пятиборью путевки на Олимпийские игры получили восемь спортсменов (не больше одного от страны). Финишировавшего девятым Лифанова опередили по два представителя Великобритании и Чехии, благодаря чему россиянин сумел попасть в восьмерку обладателей олимпийских путевок.

Лифанов набрал 1434 балла, он выиграл соревнования в фехтовании, занял 30-е место в плавании и конкуре и 14-е место в лазер-ране. Победу в соревнованиях одержал британец Джеймс Кук (1477 балла), второе место занял француз Валентен Прад (1464), третье - чех Мартин Влах (1460). Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун не выступил в конкуре и лазер-ране и занял последнее, 36-е место (494).

В воскресенье пройдет женский финал чемпионата Европы, в нем также будут разыграны восемь олимпийских лицензий. Сборную России представят Ульяна Баташова, Анна Буряк, Гульназ Губайдуллина и Аделина Ибатуллина.

На предыдущем чемпионате Европы, который прошел в 2018 году в Венгрии, россияне сумели завоевать одну медаль (бронзу в женской эстафете). Чемпионат Европы в Бате завершится 11 августа. С 1 по 8 сентября в Будапеште пройдет чемпионат мира.