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Летние олимпийские виды спорта

Проблемы со здоровьем стали причиной снятия с ЧЕ по пятиборью олимпийского чемпиона Лесуна

Он прекратил борьбу после фехтования

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 2016 года россиянин Александр Лесун из-за проблем со здоровьем вынужден был досрочно прекратить борьбу в финале мужского личного турнира на чемпионате Европы по современному пятиборью в Великобритании. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

"Александр почувствовал себя неважно, поэтому после фехтования принял решение прекратить борьбу, - заметил Моисеев. - Что касается его участия в чемпионате мира, то у нас есть еще две с половиной недели. Приедем домой и будем решать по ситуации".

Чемпионат мира по современному пятиборью пройдет с 1 по 8 сентября в Будапеште.

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Летние олимпийские виды спорта
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