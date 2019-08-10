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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России досрочно выиграла медальный зачет ЧЕ по прыжкам в воду

У российских спортсменов пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды перед заключительным днем соревнований
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев, Виталия Королева, Екатерина Беляева и Илья Молчанов AP Photo/Efrem Lukatsky
Описание
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев, Виталия Королева, Екатерина Беляева и Илья Молчанов
© AP Photo/Efrem Lukatsky

ТАСС, 10 августа. Сборная России по прыжкам в воду досрочно стала победителем медального зачета чемпионата Европы, который проходит в Киеве.

Перед заключительным днем соревнований в активе российских спортсменов пять золотых, две серебряные и три бронзовые награды. У ближайших преследователей, сборных Германии и Украины, по две золотые и три серебряные медали, немецкие прыгуны в воду также завоевали две бронзовые награды. Таким образом, сборная России стала недосягаемой для немцев и украинцев.

В заключительный день чемпионата Европы, 11 августа, будут разыграны два комплекта наград - в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у женщин и прыжках с 10-метровой вышки у мужчин.

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