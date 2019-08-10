Лещук: "Зенит" не противопоставил "Динамо" ничего особенного

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Игроки футбольного клуба "Зенит" в матче пятого тура чемпионата России против "Динамо" не смогли противопоставить москвичам ничего особенного. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал вратарь столичной команды Игорь Лещук.

"Зенит" одержал победу со счетом 2:0. Лещук, для которого эта игра стала дебютной в Российской премьер-лиге (РПЛ), вышел на поле на 14-й минуте игры, заменив получившего травму капитана команды Антона Шунина.

"Конечно, очень хотелось выиграть или как минимум сыграть на ноль, - сказал 23-летний Лещук. - Очень доволен, что дебютировал в РПЛ - это только начало и отправная точка. Я всегда думал, что если выйду по ходу игры, то буду волноваться, но все произошло так быстро, что поволноваться даже не успел. Только разминаться пошел, уже надо выходить на поле".

"К "Зениту" мы готовились, ничего особенного они не противопоставили, где-то мы сыграли неправильно. Но мы все разберем", - отметил вратарь.

"Динамо" после пяти туров набрало пять очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем матче бело-голубые 18 августа примут "Локомотив". "Зенит" с 13 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в следующем туре сине-бело-голубые 17 августа примут "Ахмат".