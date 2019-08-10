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Футбол в России

Сутормин: уровень РПЛ будет расти благодаря футболистам класса Малкома

Бразильский нападающий перешел в "Зенит" текущим летом из "Барселоны"

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Уровень чемпионата России по футболу будет расти, если в нем будет играть больше футболистов такого же класса, как новичок "Зенита" Малком. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал одноклубник бразильского нападающего, полузащитник Алексей Сутормин.

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В субботу "Зенит" одержал победу над "Динамо" в гостях в матче пятого тура чемпионата России со счетом 2:0. 22-летний Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны". Российский клуб заплатил за него €40 млн, контракт рассчитан на пять лет.

"Малком - техничный игрок, сразу чувствуется его уровень, - сказал Сутормин. - Побольше бы таких игроков в нашей премьер-лиге, тогда и уровень будет расти".

Сутормин остался в целом доволен игрой команды. "В первом тайме было много необоснованных потерь, - признал он. - В целом действовали неплохо, но "Динамо" подлавливало [на контратаках]. Могли раньше забить второй гол, чтобы не доводить в конце до такого, но победили, набрали важные три очка".

"Зенит" с 13 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, в следующем туре сине-бело-голубые 17 августа примут "Ахмат".

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Российский футбол
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