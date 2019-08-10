Байлз стала первой гимнасткой, выполнившей двойное сальто назад с тремя винтами

ТАСС, 10 августа. Американка Симона Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на соревновании двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата США по спортивной гимнастике.
22-летняя спортсменка выполнила элемент в вольных упражнениях в рамках многоборья на чемпионате США. Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполненный и оценили его в 14,350 балла.
Первым спортсменом у мужчин, сумевшим выполнить этот элемент, стал Ли Чон Сон из КНДР, которому удался этот прыжок на Олимпийских играх в Афинах 2004 года.
Байлз на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро выиграла четыре золотые и одну бронзовую медали. Также она является рекордсменкой по количеству золотых медалей на чемпионатах мира (14) и делит первое место с россиянкой Светланой Хоркиной по общему числу наград на мировых первенствах (по 20).