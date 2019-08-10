Байлз стала первой гимнасткой, выполнившей двойное сальто назад с тремя винтами

ТАСС, 10 августа. Американка Симона Байлз стала первой гимнасткой, сумевшей выполнить на соревновании двойное сальто назад в группировке с поворотом на 1080 градусов. Об этом сообщила пресс-служба чемпионата США по спортивной гимнастике.

22-летняя спортсменка выполнила элемент в вольных упражнениях в рамках многоборья на чемпионате США. Несмотря на нечеткое приземление с касанием матов обеими руками, судьи засчитали элемент как выполненный и оценили его в 14,350 балла.