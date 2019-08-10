"Порту" проиграл "Жил Висенте" в чемпионате Португалии перед матчем ЛЧ с "Краснодаром"

ТАСС, 10 августа. "Порту" проиграл "Жил Висенте" со счетом 1:2 в гостевом матче первого тура чемпионата Португалии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Лоренси (60-я минута) и Божидар Краев (77), у проигравших отличился Алекс Теллес (73, с пенальти). Весь матч провел нападающий "Порту" Зе Луиш, который перешел этим летом из московского "Спартака".

В матче дважды использовалась система видеоассистента рефери (VAR). В первом случае при помощи VAR был отменен пенальти в ворота "Жил Висенте", во втором - был назначен 11-метровый удар в ворота хозяев, который реализовал Теллес.

В следующем туре "Порту" примет "Виторию" из Сетубала, "Жил Висенте" в гостях встретится с "Морейренсе", оба матча пройдут 17 августа.

"Порту" 13 августа дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против "Краснодара", в первом матче в гостях португальский клуб одержал победу со счетом 1:0.