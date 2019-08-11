Теннисист Медведев сыграет с Надалем в финале турнира в Монреале

ТАСС, 11 августа. Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль стал соперником россиянина Даниила Медведева по финалу турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале. Призовой фонд соревнований составляет около $6,3 млн.

Соперник 33-летнего испанца по полуфиналу француз Гаэль Монфис снялся с матча. Ранее в субботу француз был вынужден доигрывать перенесенный с пятницы из-за дождя четвертьфинальный поединок против испанца Роберто Баутисты-Агута. Эта встреча в итоге продолжалась более двух часов (6:4, 3:6, 7:6).

Поединок Надаля с Медведевым пройдет в воскресенье, начало - 19:00 мск. Ранее на турнирах ATP они не встречались.

23-летний Медведев, который в полуфинале обыграл соотечественника Карена Хачанова (6:1, 7:6), впервые в карьере вышел в финал турнира серии "Мастерс". Ранее он доходил до полуфинала в Монте-Карло (2019), где уступил сербу Душану Лайовичу. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах серии ATP.

Надаль является двукратным победителем Уимблдона (2008, 2010), 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), трехкратным победителем Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017), а также победителем Открытого чемпионата Австралии (2009). Всего в его активе 81 титул на турнирах ATP. В прошлом году он стал победителем канадского "Мастерса", обыграл в финале грека Стефаноса Циципаса.

"Мастерс" - третья по престижности серия в мужском теннисе после турниров Большого шлема и Итогового турнира ATP, она включает девять турниров.