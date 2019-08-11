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ММА

Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

редставительница Киргизии победила единогласным решением судей американку Лиз Кармуш

ТАСС, 11 августа. Представительница Киргизии Валентина Шевченко одержала над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night, который прошел в уругвайском Монтевидео.

Поединок продолжался все пять раундов, 31-летняя Шевченко победила единогласным решением судей. Она защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.

Всего в активе Шевченко стало 18 побед в ММА при трех поражениях. 35-летняя Кармуш потерпела седьмое поражение в карьере, также в ее активе 13 побед.

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