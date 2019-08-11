Шевченко защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе

ТАСС, 11 августа. Представительница Киргизии Валентина Шевченко одержала над американкой Лиз Кармуш на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night, который прошел в уругвайском Монтевидео.
Поединок продолжался все пять раундов, 31-летняя Шевченко победила единогласным решением судей. Она защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе.
Всего в активе Шевченко стало 18 побед в ММА при трех поражениях. 35-летняя Кармуш потерпела седьмое поражение в карьере, также в ее активе 13 побед.