СМИ: бывший тренер "Манчестер Юнайтед" Мойес может возглавить клуб MLS "Интер-Майами"

ТАСС, 11 августа. Бывший главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" шотландец Дэвид Мойес может возглавить клуб Главной футбольной лиги (MLS) "Интер-Майами". Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

По информации издания, 56-летний специалист входит в короткий список претендентов на данную должность. Отмечается, что владельцы команды, в числе которых Дэвид Бекхэм, находятся в активном поиске главного тренера, в ближайшее время они должны объявить имя наставника команды. Утверждается, что на пост главного тренера также претендуют француз Тьерри Анри, наставник итальянского "Наполи" Карло Анчелотти и бывший главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо.

Последним местом работы Мойеса был английский клуб "Вест Хэм", который он покинул в 2018 году. Мойес также возглавлял английские клубы "Престон Норт Энд", "Эвертон", Манчестер Юнайтед", "Сандерленд" и испанский "Реал Сосьедад".

"Интер Майами", который был основан в 2018 году, должен провести дебютный сезон в MLS в 2020 году.