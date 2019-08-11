Лионель Месси может пропустить старт чемпионата Испании из-за травмы

ТАСС, 11 августа. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" аргентинец Лионель Месси может пропустить старт сезона из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер команды Эрнесто Вальверде, слова которого приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Goal.com.

Месси получил травму на одной из тренировок команды, у него было диагностировано растяжение икроножной мышцы. Из-за повреждения 32-летний игрок пропустил товарищеские матчи команды в США против итальянского "Наполи" (2:1, 4:0).

"Он находится в процессе восстановления, я не знаю, будет ли он готов к старту чемпионата Испании", - сказал Вальверде. В первом туре чемпионата Испании "Барселона" 16 августа в гостях сыграет с "Атлетиком".

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года, в прошлом сезоне он провел 50 матчей в разных турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 передачи. Месси в составе "Барселоны" становился десятикратным чемпионом Испании, восьмикратным обладателем Суперкубка Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА и трехкратным победителем клубного чемпионата мира. Аргентинец пять раз становился обладателем "Золотого мяча".

В составе сборной Аргентины он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пекине 2008 года, стал серебряным призером чемпионата мира - 2014 в Бразилии. Трижды со сборной он становился вторым на Кубке Америки (2007, 2015, 2016), в 2019 году аргентинцы завоевали бронзу турнира.