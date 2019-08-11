Теннисист Медведев рассчитывает победить Надаля в финале турнира в Монреале

ТАСС, 11 августа. Россиянин Даниил Медведев надеется победить вторую ракетку мира испанца Рафаэля Надаля в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монреале (призовой фонд - около $6,3 млн). Слова Медведева приводит пресс-служба ATP.

Россиянин в полуфинале турнира обыграл соотечественника Карена Хачанова. Надаль без борьбы вышел в финал - его соперник по полуфиналу, француз Гаэль Монфис, снялся с матча. Финальный поединок пройдет в воскресенье, начало - 23:00 мск. Ранее на турнирах ATP теннисисты не встречались.

"Сейчас я играю очень хорошо. Если смогу также продолжить, то Рафе будет нелегко, это будет большая схватка. Я надеюсь, что смогу его победить", - сказал Медведев.

Он отметил, что игра против испанца станет для него особенной. "Конечно, это нечто особенное, я играл против Новака [Джоковича] и Роджера [Федерера] несколько раз. Это нечто совершенно другое, да, есть какое-то дополнительное давление. Играть такие матчи интересно, меня не запугать, я хочу выигрывать каждый матч", - добавил россиянин.

23-летний Медведев впервые в карьере вышел в финал турнира серии "Мастерс". Ранее он доходил до полуфинала в Монте-Карло (2019), где уступил сербу Душану Лайовичу. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), в активе россиянина четыре победы на турнирах ATP.

Надаль является двукратным победителем Уимблдона (2008, 2010), 12-кратным победителем Открытого чемпионата Франции (2005-2008, 2010-2014, 2017-2019), трехкратным победителем Открытого чемпионата США (2010, 2013, 2017), а также победителем Открытого чемпионата Австралии (2009). Всего в его активе 81 титул на турнирах ATP.