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Футбол в Германии

СМИ: "Бавария" отказалась от покупки футболиста "Манчестер Сити" Сане после его травмы

У 23-летнего нападающего диагностирован разрыв передней крестообразной связки

ТАСС, 11 августа. Немецкая "Бавария" отказалась от приобретения нападающего английского "Манчестер Сити" Лероя Сане, поскольку футболист получил тяжелую травму. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на издание The Mirror.

Сане получил повреждение 4 августа в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" (1:1, 5:4 по пенальти). По информации источника, у 23-летнего игрока диагностирован разрыв передней крестообразной связки, ему понадобится операция. Предполагается, что футболист не сможет играть до марта. В связи с этим "Бавария" решила прекратить переговоры о покупке немецкого форварда.

Сане перешел в "Манчестер Сити" в 2016 году, в прошлом сезоне он провел 47 матчей в разных турнирах, забив 16 голов и отдав 18 передач. Вместе с клубом он по два раза выигрывал чемпионат Англии, Суперкубок Англии, Кубок футбольной лиги, один раз - Кубок Англии. До перехода в "Манчестер Сити" он выступал за немецкий "Шальке".

В составе сборной Германии он становился победителем Кубка конфедераций (2017) и бронзовым призером чемпионата Европы (2016).

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