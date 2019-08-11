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Лига Европы

Российский арбитр Лапочкин назначен на матч Лиги Европы "Нымме Калью" - "Дюделанж"

Игра состоится 13 августа на домашней арене эстонского клуба "Нымме Калью"
Футбольный арбитр Сергей Лапочкин Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Футбольный арбитр Сергей Лапочкин
© Антон Новодережкин/ТАСС

ТАСС, 11 августа. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между эстонским "Нымме Калью" и люксембургским "Дюделанжем". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Первый матч завершился домашней победой люксембургского клуба со счетом 3:1.

Помощниками арбитра выступят Антон Аверьянов и Дмитрий Жвакин. Резервным рефери назначен Виталий Мешков.

Ответный матч команды проведут 13 августа в Таллине.

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