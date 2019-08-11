Российский арбитр Лапочкин назначен на матч Лиги Европы "Нымме Калью" - "Дюделанж"

ТАСС, 11 августа. Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным обслужит ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы между эстонским "Нымме Калью" и люксембургским "Дюделанжем". Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Первый матч завершился домашней победой люксембургского клуба со счетом 3:1.

Помощниками арбитра выступят Антон Аверьянов и Дмитрий Жвакин. Резервным рефери назначен Виталий Мешков.

Ответный матч команды проведут 13 августа в Таллине.