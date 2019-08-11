Кормье назвал чемпиона UFC Нурмагомедова великим бойцом

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе американец Даниэль Кормье заявил, что российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов является великим бойцом. Слова спортсмена приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Yahoo Sports.

Нурмагомедов является чемпионом UFC в легком весе. Он завоевал пояс в апреле 2018 года в поединке с американцем Элом Яквинтой и с тех пор удерживает его, проведя одну успешную защиту (победа над ирландцем Конором Макгрегором в октябре того же года).

"Хабиб - самый трудолюбивый. Он совсем молодой пришел, не знал английского, смотрел, наблюдал за моей работой, за выступлениями Кейна Веласкеса, Джоша Томпсона, Джона Фитча. Его навыки борьбы, ударные - лучше, чем многие думают, он выдающийся боец. Все его человеческие качества подготовили его к тому, чтобы быть особенным настолько, чтобы люди к нему тянулись, он стал невообразимо яркой звездой", - сказал Кормье.

Ближайший бой 30-летний россиянин проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье. Всего на счету Нурмагомедова в ММА 27 побед и ни одного поражения. 30-летний Порье провел 31 поединок, в 25 из которых он одержал победу, потерпел пять поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.