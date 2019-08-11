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Лига чемпионов

Около 50 болельщиков поддержат ФК "Краснодар" в гостевом матче Лиги чемпионов с "Порту"

Встреча состоится 13 августа в Португалии
Болельщики "Краснодара" Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Болельщики "Краснодара"
© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Порядка 50 болельщиков "Краснодара" посетят гостевой матч команды в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу против португальского "Порту". Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе "Краснодара".

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Первая встреча команд, которая прошла 7 августа в Краснодаре, завершилась победой "Порту" со счетом 1:0. Ответная игра пройдет 13 августа в Порту, начало - 22:00 мск.

"Наш клуб поддержат примерно 50 человек, может, больше", - сообщили в пресс-службе, отметив, что "Краснодар" запросил у "Порту" 100 гостевых билетов.

Победитель противостояния "Порту" - "Краснодар" в раунде плей-офф Лиги чемпионов сыграет с сильнейшим в паре "Истанбул Башакшехир" (Турция) - "Олимпиакос" (Греция).

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