СМИ: бывший баскетболист ЦСКА Теодосич пропустит Кубок мира из-за травмы

ТАСС, 11 августа. Сербский баскетболист Милош Теодосич не выступит на Кубке мира в Китае из-за травмы. Об этом сообщает портал Eurohoops.

32-летний серб получил повреждение в субботу в товарищеском матче против сборной Литвы (72:68). После проведенной МРТ медицинский штаб сборной Сербии объявил, что игрок не успеет восстановиться к старту Кубка мира.

Теодосич выступал за московский ЦСКА с 2011 по 2017 год, за это время он пять раз выигрывал Единую лигу ВТБ (2012-2016) и одни раз - Евролигу (2016). После серб перешел в клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс", в феврале текущего года он был отчислен из команды. В июле баскетболист подписал контракт с итальянским "Виртусом". В составе сборной Сербии разыгрывающий завоевывал серебряные медали чемпионатов мира (2014) и Европы (2009), а также Олимпийских игр (2016).

Кубок мира пройдет с 31 августа по 15 сентября в Китае.