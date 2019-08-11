Рекордное число атлетов стали участниками марафона "Европа-Азия" на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Участниками пятого Международного марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге стали более 7 тыс. человек. Это рекордное число участников данного спортивного соревнования, сообщается в воскресенье на сайте администрации Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что Юрий Чечун в пятый раз стал марафона "Европа-Азия" в Екатеринбурге. 33-летний спортсмен завершил дистанцию за 2 часа 21 минуту 24 секунды. В женском забеге победу одержала Наиля Юламанова с результатом 2 часа 43 минуты 33 секунды. Для нее эта победа стала второй в уральском марафоне.

"Воскресным днем 11 августа в Екатеринбурге завершился Международный легкоатлетический марафон "Европа - Азия", собравший в этом году под свои знамена рекордное число участников - более 7 тысяч человек из 18 стран и 353 городов мира. Ориентироваться на мероприятии участникам и зрителям помогали 400 волонтеров", - говорится в сообщении.

В забеге также приняли участие люди с интеллектуальными нарушениями (ЛИН). "Если в прошлом году в забеге "Спорт-Лин" участвовали 27 человек, то в этом году их количество увеличилось до 45. При этом 14 из них представляли страны европейского континента. Российские и зарубежные участники пробежали 10 километров", - отмечается в пресс-релизе.

Ежегодный международный легкоатлетический марафон "Европа-Азия" проходит в Екатеринбурге с 2014 года.