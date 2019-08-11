ХК "Барыс" в пятый раз стал победителем Кубка президента Казахстана

ТАСС, 11 августа. Хоккейный клуб "Барыс" из Нур-Султана по буллитам со счетом 2:1 обыграл уфимский "Салават Юлаев" в заключительном матче на Кубке президента Республики Казахстан. Турнир проходил на "Барыс-Арене" в Нур-Султане.

Основное время и овертайм завершились со счетом 1:1, в составе казахстанской команды шайбу забросил Никита Михайлис (13-я минута), у "Салавата" гол на счету Максима Майорова (23).

"Барыс" одержал четыре победы в четырех матчах турнира и стал победителем соревнований. В первом матче казахстанский клуб обыграл казанский "Ак Барс" (6:1), во втором - нижнекамский "Нефтехимик" (5:3), в третьем - екатеринбургский "Автомобилист" (3:2). "Барыс" стал первым в турнирной таблице, набрав 11 очков, второе место занял "Автомобилист" (8), третье место у "Ак Барса" (7), далее расположились "Салават Юлаев" (3) и "Нефтехимик" (1).

"Барыс" в прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) занял второе место в Восточной конференции и проиграл во втором раунде плей-офф будущему финалисту - омскому "Авангарду" (1-4 в серии).

Кубок президента Республики Казахстан проводится с 2010 года. "Барыс" в пятый раз стал победителем турнира, по одной победе у петербургского СКА, омского "Авангарда", новокузнецкого "Металлурга", "Нефтехимика" и хабаровского "Амура".