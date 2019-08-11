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Летние олимпийские виды спорта

Тренер: cостав сборной России на ЧМ по велошоссе полностью обновится по сравнению с ЧЕ

На чемпионате Европы российская команда не сумела завоевать ни одной награды

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Состав сборной России по велогонкам на шоссе на сентябрьском чемпионате мира будет полностью пересмотрен по сравнению с заявкой на завершившееся в воскресенье европейское первенство в Нидерландах. Об этом сообщил ТАСС главный тренер национальной команды Иракли Абрамян.

На проходившем с 7 по 11 октября в голландском Алкмаре чемпионате Европы по велогонкам на шоссе сборная России не сумела завоевать ни одной награды. Первое место в медальном зачете заняла сборная Нидерландов, чьи гонщики сумели завоевать три золотые и одну бронзовую награду, вторыми стали итальянцы (1-1-2), третьими - бельгийцы. На проходившем параллельно молодежном и юниорском континентальных первенствах россияне выиграли две медали. В индивидуальной гонке у спортсменок до 23 лет серебро досталось Марии Новолодской, медаль такого же достоинства выиграла в юниорской индивидуальной гонке Айгуль Гареева.

"Если подводить итоги турнира, то мы рассчитывали на более высокие результаты наших спортсменов, - заметил Абрамян. - Но две награды в нашем активе есть, поэтому выступление можно считать удовлетворительным. Что касается выступления мужских команд, то они не сумели проявить себя на должном уровне. Поэтому состав на чемпионат мира будет полностью пересмотрен, он будет отличаться на сто процентов от сегодняшнего".

Главный тренер считает, что обладательница серебряной медали молодежного первенства Европы Новолодская вполне может претендовать на путевку на Олимпиаду-2020. "Сначала надо понять, какое количество олимпийских квот достанется российской команде. Потом уже будем определяться с претендентками, Новолодская, безусловно, входит в их число", - заметил собеседник ТАСС.

Чемпионат мира по велогонкам на шоссе пройдет в британском Харрогейте с 22 по 29 сентября.

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