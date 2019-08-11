Малахова в возрасте 17 лет стала чемпионкой России по гольфу

ДМИТРОВ /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Анастасия Малахова стала чемпионкой России по гольфу в возрасте 17 лет. Соревнования прошли в клубе "Форест Хиллс" в Дмитровском районе Московской области.

Малахова показала результат девять выше пара. Второе место заняла Александра Чекалина (13 выше пара), третьими стали Алиса Хохлова и Кристина Пономарева (32 выше пара). Чемпионка России 2017 года Софья Анохина заняла восьмую строчку, разделив ее с Софьей Морозовой, обе спортсменки показали результат 38 выше пара.

В мужских соревнованиях победу одержал 21-летний Дэвид Аткинс (восемь выше пара). Серебряную медаль во второй год подряд завоевал пятикратный чемпион России Владимир Осипов (15 выше пара), бронзовую - Сергей Миронов (20 выше пара). Прошлогодний чемпион Артемий Яловенко стал четвертым (21 выше пара).

Малахова становилась чемпионкой России в 2018 году.

К участию в соревнованиях были допущены спортсмены 2007 года рождения и старше.

Чемпионат России проходил с 7 по 11 августа.