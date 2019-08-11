СМИ: бывший футболист "Баварии" Рибери отказался от предложений из России и Нидерландов

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Французский полузащитник Франк Рибери отказался от предложений по переходу в клубы из России и Нидерландов. Об этом сообщил в воскресенье сайт журналиста Джанлуки ди Марцио со ссылкой на Sky Sport Italia.

Ранее французское издание L'Equipe сообщило, что в услугах 36-летнего игрока заинтересован московский "Локомотив". Также футболист входил в сферу интересов российского клуба "Краснодар" и голландского ПСВ. По информации источника, в настоящее время полузащитник ведет переговоры с итальянской "Фиорентиной".

Полузащитник выступал за французские команды "Булонь", "Олимпик Алес", "Мец", "Марсель", в составе которого стал обладателем Кубка Интертото. Также он выступал за турецкий "Галатасарай", вместе с которым выигрывал Кубок Турции.

С 2007 года Рибери выступал за немецкую "Баварию", после окончания прошлого сезона покинул команду и стал свободным агентом. В составе клуба он стал обладателем 23 трофеев, среди них девять побед в чемпионате Германии, шесть - в Кубке Германии, четыре - в Суперкубке Германии, по одной - в Кубке немецкой лиги, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира. За клуб из Мюнхена француз провел 425 матчей во всех турнирах, на его счету 124 гола и 182 результативные передачи.

В составе сборной Франции он выступал с 2006 по 2014 год, сыграв 81 матч, в которых забил 16 голов. Вместе с командой он стал финалистом чемпионата мира (2006).