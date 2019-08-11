Бывший фигурист Смит подал иск на тренера по обвинению в домогательствах

ТАСС, 11 августа. Бывший американский фигурист Адам Смит подал в суд на тренера Ричарда Каллахана по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Смит утверждает, что на момент инцидента ему было 14 лет. По информации источника, помимо Смита такие же обвинения против Каллахана выдвигал Крэйг Маурици, однако тренер отрицал все обвинения. Смит частично возлагает вину на Ассоциацию фигурного катания США, которая уделила недостаточно внимания делу Маурици.

Каллахан был тренером американской фигуристки Тары Липински, которая завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Нагано в 1998 году.

Также портал сообщает, что ранее американская фигуристка Эшли Вагнер обвинила в сексуальных домогательствах фигуриста Джона Кафлина.