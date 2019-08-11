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Летние олимпийские виды спорта

Терновой стал третьим на чемпионате Европы в прыжках в воду с вышки

Победил 13-летний украинец Алексей Середа

ТАСС, 11 августа. Российский спорстмен Руслан Терновой занял третье место в прыжках с вышки на завершившемся чемпионате Европы по прыжкам в воду. Соревнования проходили в Киеве.

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Терновой показал результат 445,25 балла. Первым стал 13-летний украинец Алексей Середа (488,85 балла), вторым - француз Бенжамен Оффре (474,90). Еще один россиянин Никита Шлейхер стал четвертым, набрав 445,05 балла.

18-летний Терновой является бронзовым призером юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе, также в его активе золото чемпионата России. Середа ранее на турнире завоевал серебро в синхронных прыжках с вышки.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете турнира в Киеве, завоевав шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. На второе место поднялась команда Украины (3-3-1), третьей стала сборная Германии (2-4-2).

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