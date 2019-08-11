Кикнадзе: каждый матч "Локомотива" с "Уралом" проходит в борьбе

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе считает, что каждая встреча столичной команды с екатеринбургским "Уралом" проходит в тяжелой борьбе. Об этом он сказал ТАСС после домашней победы "Локомотива" над "Уралом".

В воскресенье в матче пятого тура чемпионата России "Локомотив" разгромил "Урал" на своем поле со счетом 4:0.

"Победа сегодня не была легкой, - сказал Кикнадзе. - "Урал" - это традиционно неуступчивая команда, хоть мы и чаще побеждали в очных встречах, но каждая игра с уральцами - это бой. Сегодня получилась откровенная и мужская игра".

Также Кикнадзе высказал мнение о нереализованных игроками "Локомотива" голевых моментах в прошедшем матче. "Во-первых, хорошо, что такое количество моментов было. Но нужно работать над реализацией, это бесспорно. Вопрос ли в концентрации или физической готовности - это лучше спрашивать у Юрия Павловича (Семина, главного тренера - прим. ТАСС)", - добавил Кикнадзе.

В турнирной таблице "Локомотив" поднялся на второе место, имея в активе 10 очков после пяти матчей, "Урал" располагается на восьмой строчке после пяти туров. В шестом туре "Локомотив" сыграет с московским "Динамо", матч пройдет на стадионе "ВТБ Арена - Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина" 18 августа. "Урал" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".