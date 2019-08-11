Мещеряков считает, что ФК "Локомотив" пока не вкатился в новый сезон

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Победа над екатеринбургским "Уралом" в матче пятого тура чемпионата России по футболу не говорит о том, что московский "Локомотив" вкатился в новый сезон. Такое мнение ТАСС высказал в воскресенье после матча председатель совета директоров столичного клуба Анатолий Мещеряков.

В воскресенье "Локомотив" обыграл "Урал" со счетом 4:0 в домашнем матче пятого тура чемпионата России.

"Ребята почувствовали игру, это главное. Мы всегда тяжело играем с "Уралом", и в первые 15 минут ничего не предвещало такого итога, но достаточно быстро забили два гола, жаль, что не все моменты использовали, у нас было еще штук пять как минимум. Это чуть расстраивает, потому что в другой игре столько моментов создать не дадут, надо забивать. Рад, что [Рифат] Жемалетдинов забил, плохо, что не забил [Роман] Тугарев, это нужно ему для уверенности, но он выходит и доказывает, что умеет играть, он игрок ротации, но скоро будет в основе", - заявил Мещеряков.

"Локомотив" пока еще не вкатился в сезон. Когда мы будем все 90 минут играть так, как отрезками сегодня, тогда можно будет сказать, что точно это сделали. Думаю, и "физику" добьем, потому что видно было, что в конце подсаживались", - добавил он.

"Локомотив" набрал десять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая на три балла от санкт-петербургского "Зенита". В следующем туре железнодорожники 18 августа в гостях сыграют против "Динамо".