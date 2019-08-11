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Летние олимпийские виды спорта

Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Захаров может выступить на Всемирных военных играх

Спортсмен пропустил чемпионаты мира и Европы из-за травмы

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Олимпийский чемпион 2012 года по прыжкам в воду Илья Захаров в октябре может выступить на Всемирных военных играх, если успеет восстановиться после травмы. Об этом ТАСС рассказала главный тренер сборной России Светлана Моисеева.

28-летний Захаров по причине травмы колена был вынужден пропустить июльский чемпионат мира по водным видам спорта и августовский чемпионат Европы.

"Его тренер сообщил, что они начали готовиться к Военным играм, которые пройдут в октябре. Как пойдет дальше, посмотрим", - сказала Моисеева.

Всемирные военные игры пройдут с 18 по 27 октября в китайской Ухани.

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