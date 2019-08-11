Дубль Рэшфорда помог "Манчестер Юнайтед" разгромить "Челси" в чемпионате Англии

ТАСС, 11 августа. Футболисты "Манчестер Юнайтед" обыграли "Челси" со счетом 4:0 в матче первого тура чемпионата Англии. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере.

Голы забили Маркус Рэшфорд (18-я с пенальти и 67-я минуты), Антони Марсьяль (65) и Дэниел Джеймс (82). Для 21-летнего Джеймса этот матч стал первым за "Манчестер Юнайтед", он перешел в клуб в летнее трансферное окно из "Суонси". Также за клуб дебютировал Гарри Магуайр, перешедший летом из "Лестера" за рекордные для защитников £80 млн. Первый матч в качестве главного тренера "Челси" провел Фрэнк Лэмпард.

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" провели между собой 178 встреч в разных турнирах, клуб из Манчестера одержал 74 победы, "Челси" выиграл в 52 матчах, еще 52 встречи завершились ничейным результатом.

В следующем туре "Манчестер Юнайтед" 19 августа на выезде встретится с "Вулверхэмптоном", "Челси" 14 августа проведет матч за Суперкубок УЕФА против "Ливерпуля". Во втором туре чемпионата Англии "Челси" 18 августа на домашнем поле сыграет с "Лестером".