Российские волейболисты завоевали путевку на Олимпийские игры 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года, выиграв у иранцев в заключительном третьем матче квалификационного турнира. Встреча прошла в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе "Сибур-Арена", который вмещает 7120 зрителей.

Россияне победили со счетом 3-0 (25:19, 25:23, 25:23). В другом матче группы Е кубинцы обыграли мексиканцев (3-0).

Россияне стали победителями турнира, набрав девять очков и одержав победы во всех трех матчах. Вторыми стали иранцы с пятью очками, третьими - кубинцы (4), четвертыми - мексиканцы (0).

Ранее путевки на Игры в Токио завоевали команды США, Польши и Аргентины. Всего в олимпийском турнире примут участие 12 команд, сборная Японии квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Олимпийский мужской турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

В июле мужская сборная России стала победителем Лиги наций во второй раз подряд. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро россияне заняли четвертое место, на Играх в Лондоне 2012 года завоевали золотые медали.