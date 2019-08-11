Глушаков дебютирует в основном составе "Ахмата" в матче РПЛ со "Спартаком"

ТАСС, 11 августа. Полузащитник грозненского футбольного клуба "Ахмат" Денис Глушаков впервые выйдет в стартовом составе команды в матче пятого тура чемпионата России с московским "Спартаком". Встреча пройдет в воскресенье в Грозном.

Полностью состав "Ахмата" на матч со "Спартаком" выглядит следующим образом: голкипер Евгений Городов; защитники Ризван Уциев, Андрей Семенов, Вилькер Анхель и Зоран Нижич; полузащитники Глушаков, Одисе Роши, Антон Швец, Исмаэл и Евгений Харин; нападающий Магомед Митришев.

Глушаков перешел в "Ахмат" 29 июля на правах свободного агента, соглашение с 32-летним игроком рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон. Ранее он выступал за "Спартак", с которым расторг контракт по обоюдному соглашению сторон. Глушаков был капитаном красно-белых.

Встреча на "Ахмат-Арене" начнется в 21:30 мск.