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Летние олимпийские виды спорта

Сборная России по прыжкам в воду в Киеве вернула себе звание сильнейшей в Европе

Россияне выиграли медальный зачет, завоевав шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев, Виталия Королева, Екатерина Беляева и Илья Молчанов Efrem Lukatsky/AP
Описание
Российские прыгуны в воду Виктор Минибаев, Виталия Королева, Екатерина Беляева и Илья Молчанов
© Efrem Lukatsky/AP

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Сборная России заняла первое место в медальном зачете на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который на этой неделе проходил в Киеве. За десятилетнюю историю турнира российская национальная команда только один раз уступала лидерство соперникам - на предыдущем чемпионате, который также принимала украинская столица.

Нынешний чемпионат Европы проходил с 5 по 11 августа. Сборная России на нем завоевала шесть золотых, две серебряные и четыре бронзовые награды. Второе место в медальном зачете заняла команда Украины (3-3-1), третье - сборная Германии (2-4-2). В прошлый раз в борьбе за первое место российскую команду обошли хозяева турнира: тогда спортсмены обеих сборных завоевали по три золотые медали, однако украинцы оказались выше благодаря большему числу серебряных наград (шесть против четырех).

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Сейчас российская команда обеспечила себе первое место досрочно - за день до окончания соревнований. Золотые медали в Киеве завоевали Евгений Кузнецов (трехметровый трамплин), Кузнецов и Никита Шлейхер (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), Шлейхер и Александр Белевцев (синхронные прыжки с вышки), Виталия Королева (метровый трамплин), Королева с Ульяной Клюевой (синхронные прыжки с трехметрового трамплина), а также Екатерина Беляева и Виктор Минибаев (смешанные синхронные прыжки с вышки).

Обладательницей серебряной награды стала Кристина Ильиных в прыжках с трехметрового трамплина. Также вторыми стали Беляева, Королева, Минибаев и Илья Молчанов, выступавшие в командных соревнованиях. Бронзу взяли Юлия Тимошинина (прыжки с вышки), Ильиных (метровый трамплин), Беляева и Тимошинина (синхронные прыжки с вышки), Руслан Терновой (вышка).

Без политики

Практически все победители и призеры турнира в июле выступали на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу. Из лидеров сборной России в Киев не приехали бронзовый призер тех соревнований Александр Бондарь и продолжающий восстанавливаться после травмы олимпийский чемпион 2012 года Илья Захаров.

Многолетний напарник Захарова по синхронным прыжкам с трехметрового трамплина Кузнецов на чемпионате Европы сумел реабилитироваться за неудачное выступление в Кванджу, где не было равных китайским спортсменам, завоевавшим 12 из 13 золотых наград (могли занять и все первые места, но от участия в синхронных смешанных прыжках с трехметрового трамплина они отказались).

Наибольшее число наград на турнире завоевала Королева. Две золотые медали и серебро для 18-летней спортсменки - отличный результат. Интересно, что на пути к победе в соревнованиях с метрового трамплина она изначально не смогла отобраться в число 12 финалисток, однако травма итальянки Елены Бертокки открыла ей дорогу к медали, и она великолепно воспользовалась предоставившимся шансом.

Напряженность в отношениях России и Украины не сказалась на выступлении национальной команды в Киеве, российские спортсмены на турнире соревновались в атмосфере гостеприимства. "Киев встретил нас очень гостеприимно, на улицах с нами здороваются, желают удачи, - рассказал президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко. - Я даже не ожидал, что здесь нас так любят - гостеприимство, как в старые добрые времена. Очень благодарен президенту Федерации прыжков в воду Украины Игорю Лысову, который создал великолепные условия для проведения соревнований".

Последний комплект наград на чемпионате Европы был разыгран в мужских соревнованиях с вышки. Победу в них одержал украинец Алексей Середа, которому сейчас 13 лет. Для него эта награда стала второй на взрослом уровне: в прошлом месяце он выступал на чемпионате мира, но там дважды остался в шаге от призового места.

Помимо чемпионата Европы по прыжкам в воду, существует чемпионат Европы по водным видам спорта, в рамках которого также разыгрываются медали в прыжках в воду. Первый турнир проходит по нечетным, второй - по четным годам. В прошлом году, на чемпионате Европы по летним видам спорта в Глазго (включал в себя ЧЕ по водным видам спорта) российская команда также стала лучшей, завоевав пять золотых, четыре серебряных и три бронзовые награды.

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