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Футбол в России

Тил и Ларссон дебютируют за "Спартак" в гостевом матче РПЛ против "Ахмата"

Также первый матч в стартовом составе красно-белых проведет Андре Шюррле

ТАСС, 11 августа. Голландский полузащитник Гус Тил и шведский нападающий Йордан Ларссон дебютируют за московский "Спартак" в гостевом матче чемпионата России по футболу против грозненского "Ахмата". Встреча пройдет на "Ахмат-Арене".

Также первый матч в стартовом составе московского клуба проведет немецкий нападающий Андре Шюррле, который уже провел полный второй тайм в матче четвертого тура против московского "Динамо" (0:0) и вышел на замену во втором тайме первой встречи третьего квалификационного раунда против швейцарского "Туна" (3:2), в которой сделал голевую передачу и не реализовал заработанный им же пенальти.

Полностью состав "Спартака" на матч с "Ахматом" выглядит следующим образом: вратарь Александр Максименко; защитники Айртон, Самуэль Жиго, Георгий Джикия и Андрей Ещенко; полузащитники Аяз Гулиев, Роман Зобнин, Гус Тил, Зелимхан Бакаев и нападающие Андре Шюррле и Йордан Ларссон.

Начало встречи - 21:30 мск.

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