Гольф все моложе. Чемпионат РФ завершился победой 17-летней Малаховой и 21-летнего Аткинса

ДМИТРОВ /Московская область/, 11 августа. /ТАСС/. Чемпионат России по гольфу завершился в воскресенье в клубе "Форест Хиллс" в Дмитровском районе Московской области. Чемпионами стали молодые спортсмены - 17-летняя Анастасия Малахова и 21-летний Дэвид Аткинс.

Малахова, побеждавшая на чемпионате России прошлого года, показала результат девять выше пара. Второе место заняла Александра Чекалина (13 выше пара), третьими стали Алиса Хохлова и Кристина Пономарева (32 выше пара).

Аткинс закончил турнир с результатом восемь выше пара. Серебряную медаль второй год подряд завоевал пятикратный чемпион России Владимир Осипов (15 выше пара), бронзовую - Сергей Миронов (20 выше пара). Прошлогодний чемпион Артемий Яловенко стал четвертым (21 выше пара).

Президент Федерации гольфа России (ФГР) Виктор Христенко признался ТАСС, что его радует победа молодых спортсменов.

"Надо отметить, что чемпионат России собирает все более широкую гамму гольфистов, - сказал Христенко. - На поле клуба собрались разные гольфисты, и разница в возрасте между некоторыми достигает 40 лет. Приятно, что традиции гольфа сохраняются, но при этом гольф становится все более и более молодым".

Аткинс может дорасти до Олимпиады-2024

Гольф входит в олимпийскую программу Игр-2020 в Токио. По словам старшего тренера сборной России Игоря Ивашина, никто из мужской команды в Олимпиаде-2020 участия не примет. Шанс получить олимпийскую путевку есть только у женщин. По словам тренера, на Олимпиаде 2024 года может выступить Аткинс.

"Мы его нашли года четыре назад. Мы следим за его тренировками, выступлениями, но я не знал, что в этом году он приедет на чемпионат России, - сказал Ивашин. - Он поменял в том году свой статус и в этом выступал как профессионал. У него есть шансы отобраться на Олимпиаду - не на ближайшую в Токио, а на следующую, если динамика его развития будет такой же".

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже.