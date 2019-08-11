Непослушные кони помешали пятиборкам Губайдуллиной и Баташовой побороться за путевки на ОИ

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Лидеры женской сборной России по современному пятиборью Гульназ Губайдуллина и Ульяна Баташова не сумели побороться за олимпийские путевки на чемпионате Европы в британском Бате по причине того, что в результате жеребьевки им попались непослушные кони, которые помешали россиянкам достойно выступить в конкуре. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

Чемпионкой Европы стала литовская спортсменка Лаура Асадаускайте, второй финишировала британка Кейт Френч, третьей - Ирина Просенцова из Белоруссии. Победительница юниорского ЧМ-2019 россиянка Аделина Ибатуллина показала 11-й результат и завоевала олимпийскую лицензию. Буряк стала 17-й, Ульяна Баташова - 28-й, Гульназ Губайдуллина - 33-й.

"К сожалению, сегодня досрочно выбыли из борьбы за медали наши лидеры: Баташова и Гульназ Губайдуллина, - заметил Моисеев. - Им попались сложные кони, поэтому на "комбайн" (бег со стрельбой - прим. ТАСС) эти спортсменки выходили, не имея шансов побороться за призовые места и олимпийские путевки. Что касается Ибатуллиной, то она выполнила стоявшую перед ней задачу на сто процентов, завоевав олимпийскую лицензию. Но и к ее выступлению у нас есть немало вопросов, над которыми ей предстоит поработать как в физическом плане, так и в психологическом".

27-летняя Губайдуллина является чемпионкой мира 2017 года в личном турнире, Баташова вышла в финал европейского первенства - 2019 с первого места в квалификации.

На чемпионате мира, который пройдет в Будапеште с 1 по 8 сентября, будут разыграны по три олимпийские путевки в мужском и женском личном турнирах.