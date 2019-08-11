Гончаренко: футболистам ЦСКА не хватало креативных ходов в атаке в матче с "Сочи"

ЦСКА дома сыграл вничью с "Сочи" со счетом 0:0.

"Мы сегодня очень плохо начинали атаки. Что касается наших опорных полузащитников, то им сегодня не хватило скорости. Мы боялись начинать атаки, а когда ты боишься, то сразу начинаешь совершать ошибки. Когда доходили до штрафной "Сочи", то не хватало креатива для того, чтобы найти нестандартные ходы у ворот соперника", - сказал Гончаренко.

"Конечно, многие команды на выезде играют от обороны, в закрытый футбол. Наша задача - найти лазейки и забить гол, сегодня этого сделать не получилось", - добавил он.

В следующем матче ЦСКА 19 августа сыграет на "Открытие-Арене" со "Спартаком". "Впереди у нас восемь дней на подготовку, это большой срок. Так что у нас есть много времени, чтобы хорошо подготовиться к игре", - отметил Гончаренко.

По словам главного тренера "Сочи" Александра Точилина, гости в первом тайме тактически и по голевым моментам превзошли ЦСКА. "Во втором тайме у нас не получилось сыграть на контратаках, но за исключением концовки встречи мы контролировали игру. Потенциал у нашей команды есть, мы только втягиваемся в чемпионат. Но уже пять туров прошло - многовато, чтобы втягиваться, и я надеюсь, что в следующем матче (с "Оренбургом" 16 августа на выезде, - прим. ТАСС) сыграем более продуктивно", - подчеркнул Точилин.