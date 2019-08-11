Бабаев: ЦСКА изначально не хотел продавать Чалова

Ранее журналист Алан Никсон на своей странице в Twitter сообщил, что российский клуб отказался продавать Чалова в английский "Кристал Пэлас". Форвард в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 15 мячей, а также был признан лучшим футболистом по системе гол+пас в турнире и лучшим игроком прошедшего сезона.

"Предложение по Чалову было, мы контактировали с английским клубом, но изначально дали понять коллегам, что в это трансферное окно не планируем его продавать. В принципе, вопрос для нас был закрыт довольно быстро. Но были предприняты попытки продолжить переговоры. Нам приятно, что за Федором так внимательно следят в Англии, но мы посчитали, что в данный момент это не пойдет на пользу команде", - сказал Бабаев.

Сообщалось, что "Кристал Пэлас" предложил за 21-летнего форварда 23 млн (около $28 млн). Также говорилось, что ЦСКА отклонил первое предложение английского клуба о трансфере в размере 14 млн.

"Наверное, для клуба это была бы хорошая сделка. Но клуб и команда - единое целое, поэтому мы не можем разделять финансовые интересы клуба и интересы команды. Федя пару лет назад лично мне рассказывал, что у него есть амбициозная цель - попробовать себя в хорошем европейском чемпионате. Всему свое время", - подчеркнул гендиректор.

В текущем сезоне в четырех матчах чемпионата России Чалов забил два гола и отметился одной результативной передачей. За первую команду армейцев Чалов выступает с 2017 года, с ней он стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.