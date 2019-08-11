Бабаев: ЦСКА рассматривает возможность покупки форварда в России и Европе

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА рассматривает вариант с приобретением нападающего как в России, так и в Европе. Об этом журналистам рассказал генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Трансферное окно в России закроется 2 сентября.

"Что касается покупки нападающего, мы просматриваем различные варианты, но это очень непросто, - сказал Бабаев. - Либо это какие-то неадекватные деньги, либо футболист не хочет приезжать в Россию. Сложно найти нападающего, который усилит команду - мы не хотим брать игроков для количества. Рассматриваем варианты и в России, и в Европе, но с игроками из нашей страны это, понятно, сложнее сделать".

Также гендиректор подтвердил, что в сфере интересов армейцев находится 21-летний защитник "Уфы" Данил Круговой, который в прошлом сезоне провел в премьер-лиге девять матчей. "Этот футболист действительно входит в круг наших интересов, но пока комментировать что-либо преждевременно. Мы в хороших, партнерских отношениях с руководством "Уфы". Надеюсь, что удастся найти компромиссный вариант, устраивающий оба клуба", - отметил он.