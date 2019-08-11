Мечта сбылась. Сборная России по волейболу выступит на Олимпиаде в Токио

Квалификационный турнир проходил в Санкт-Петербурге в концертно-спортивном комплексе "Сибур-Арена", который вмещает 7120 зрителей. В решающем матче соревнований российские игроки победили иранцев со счетом 3-0 (25:19, 25:23, 25:23). Россияне стали победителями турнира, набрав девять очков. Вторыми стали иранцы с пятью очками, третьими - кубинцы (4), четвертыми - мексиканцы (0).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу завоевала лицензию на Олимпийские игры в Токио 2020 года, безоговорочно победив соперников в отборочном турнире. Подопечные финского специалиста Туомаса Саммельвуо не проиграли ни одного сета в матчах против сборных Мексики, Кубы и Ирана.

Выход сборной России на Олимпийские игры стал одним из лучших моментов в жизни Саммельвуо. "Это была моя мечта в детстве - попасть на Олимпиаду, и вот мы уже на ней, - сказал он ТАСС после матча. - Была проведена большая командная работа, ребята - большие молодцы. Напряжение и нервы? Нет, это уже в прошлом, мы выполнили задачу".

В свою очередь связующий Игорь Кобзарь отметил, что сборная России будет претендовать на медали в Токио. "Мы выполнили задачу, это было не так просто, - сказал Кобзарь ТАСС. - Пока рано говорить о том, как будет проходить турнир на Олимпийских играх, сейчас нет единого фаворита, команд шесть будут бороться за медали. Россия, конечно, в их числе".

Задача решена, впереди подготовка

Сборная России уже через две недели соберется в Новогорске для подготовки к следующим соревнованиям.

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко в разговоре с ТАСС отметил, что на данный момент сборная выполнила поставленные перед ней задачи. Ранее участие на Олимпиаде обеспечила себе и женская сборная России, выиграв квалификационный турнир в Калининграде.

"Главное, что мы решили задачу и добились результата. Сейчас сложно анализировать игру, да и не нужно. Не хотелось попадать во второй отбор, важно было решить задачу сейчас. Мы ее решили обеими командами", - сказал Яременко.

Ранее путевки на Игры в Токио завоевали команды США, Польши, Италии, Аргентины, Бразилии. Всего в олимпийском турнире примут участие 12 команд, сборная Японии квалифицировалась в финальную часть турнира в качестве хозяйки соревнований. Олимпийский мужской турнир по волейболу пройдет в Токио с 25 июля по 9 августа, Олимпиада продлится с 24 июля по 9 августа.

В июле мужская сборная России стала победителем Лиги наций во второй раз подряд. На Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро россияне заняли четвертое место, на Играх в Лондоне 2012 года завоевали золотые медали.