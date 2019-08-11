Матч "Ростова" и "Крыльев Советов" закроет программу пятого тура РПЛ

ТАСС, 12 августа. Футболисты "Ростова" в понедельник проведут домашнюю встречу против самарских "Крыльев Советов". Матч завершит программу пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игра пройдет на "Ростов-Арене", которая вмещает 43 тыс. зрителей. Главным арбитром встречи назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга, начало - 20:00 мск.

После четырех матчей "Ростов" идет шестым в турнирной таблице, набрав восемь очков. Подопечные Валерия Карпина показывают стабильный футбол на старте чемпионата, в первом туре "Ростов" обыграл "Оренбург" (2:1). Затем состоялся скандальный домашний матч с московским "Спартаком" (2:2), который многим запомнился грубыми ошибками главного арбитра встречи Кирилла Левникова в пользу красно-белых, а также столкновением гостевых болельщиков с сотрудниками ОМОНа после игры. В третьем туре "Ростов" не без труда добился гостевой победы над тульским "Арсеналом" (3:2), а в четвертом туре на выезде сыграл вничью с екатеринбургским "Уралом" (2:2).

Клуб из Ростова подходит к матчу с "Крыльями Советов" без травмированных футболистов. Против команды Карпина в этой встрече сыграет бывший футболист ростовского клуба Александр Гацкан. Полузащитник выступал за "Ростов" с 2008 по 2019 год, сыграв 315 матчей и забив 24 мяча, он становился обладателем Кубка России (2014), а также серебряным призером национального чемпионата (2015/16). Последний матч в майке "Ростова" Гацкан провел 20 июля против "Спартака".

"Крылья Советов" прекрасно стартовали в новом сезоне, обыграв дома в первом туре ЦСКА (2:0). Но затем последовала трехматчевая серия поражений - подопечные Миодрага Божовича уступили тульскому "Арсеналу" (2:3), "Уфе" (1:2) и московскому "Локомотиву" (1:2). В матче против "Ростова" самарцам из-за травм не помогут защитник Тарас Бурлак и полузащитник Денис Якуба. Главная угроза для подопечных Карпина будет исходить от нападающего Александра Соболева, который вместе с коллегой по амплуа из санкт-петербургского "Зенита" Артемом Дзюбой возглавляет таблицу бомбардиров чемпионата России с четырьмя забитыми мячами, при этом "Зенит" уже провел матч пятого тура, обыграв в гостях "Динамо" (2:0), поэтому у Соболева есть шанс стать единоличным лидером бомбардирской гонки.

VAR в игре

В противостоянии между "Ростовом" и "Крыльями Советов" трудно выделить фаворита - в 47 очных встречах ростовчане побеждали 17 раз, самарцы - 16, команды не выявляли победителя в 14 матчах. Игры между клубами не славятся высокой результативностью, в последних пяти матчах команды лишь раз забили на двоих больше двух мячей, это было в игре первого круга чемпионата России сезона-2016/17, тогда "Ростов" оказался сильнее (2:1). В прошлом сезоне "Крылья Советов" в обоих кругах минимально обыграли клуб из Ростова со счетом 1:0.

На матче будет работать система видеоассистента рефери (VAR). Ответственным за систему назначен Сергей Карасев, его ассистентом будет Михаил Вилков.

VAR впервые использовался в чемпионате России в матче второго тура между московским "Динамо" и казанским "Рубином" (0:1), правда тогда арбитр ни разу не обратился к помощи видеоассистента по ходу встречи. Впервые VAR задействовали в матче третьего тура между столичными ЦСКА и "Локомотивом" (1:0).

Тестирование системы было одобрено в 2016 году. В 2017 году VAR использовался на Кубке конфедераций, а годом позже - на чемпионате мира. На данный момент система используется в ведущих европейских первенствах и Лиге чемпионов.