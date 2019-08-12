Вратарь "Барселоны" Нето выбыл на месяц из-за травмы

ТАСС, 12 августа. Голкипер испанского футбольного клуба "Барселона" Норберто Нето пропустит около месяца из-за травмы запястья. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

Повреждение футболист получил во время тренировки перед товарищеским матчем с "Наполи" (4:0), который прошел 11 августа.

В результате медицинского обследования было выявлено, что у 30-летнего бразильца перелом ладьевидной кости. По словам врачей, на полное восстановление потребуется около пяти недель.

В составе "Барселоны" вратарь выступает с лета 2019 года. Он перешел из "Валенсии" за €35 млн.