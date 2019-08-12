СМИ: "Зенит" намерен приобрести футболиста "Селтика" Форреста за €13 млн

ТАСС, 12 августа. Петербургский "Зенит" намерен купить полузащитника шотландского "Селтика" Джеймса Форреста. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

По информации источника, петербургский клуб готов предложить за 28-летнего шотландца €13 млн, а также предложить Форресту зарплату в размере €75 тыс. в неделю. Также отмечается, что "Селтик" не хочет продавать футболиста, который является одним из ключевых игроков команды.

Форрест является воспитанником "Селтика", за основную команду он провел 354 матча во всех турнирах, в которых забил 75 голов и отдал 73 результативные передачи. За национальную команду Шотландии на его счету 30 встреч и пять голов. Форрест является восьмикратным чемпионом Шотландии, также на его счету пять кубков страны и четыре победы в Кубке шотландской лиги.