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Футбол в России

СМИ: "Зенит" намерен приобрести футболиста "Селтика" Форреста за €13 млн

Клуб из Санкт-Петербурга может предложить игроку зарплату в размере €75 тыс. в неделю

ТАСС, 12 августа. Петербургский "Зенит" намерен купить полузащитника шотландского "Селтика" Джеймса Форреста. Об этом сообщает газета The Scottish Sun.

По информации источника, петербургский клуб готов предложить за 28-летнего шотландца €13 млн, а также предложить Форресту зарплату в размере €75 тыс. в неделю. Также отмечается, что "Селтик" не хочет продавать футболиста, который является одним из ключевых игроков команды.

Форрест является воспитанником "Селтика", за основную команду он провел 354 матча во всех турнирах, в которых забил 75 голов и отдал 73 результативные передачи. За национальную команду Шотландии на его счету 30 встреч и пять голов. Форрест является восьмикратным чемпионом Шотландии, также на его счету пять кубков страны и четыре победы в Кубке шотландской лиги.

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