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Бокс

Александра Емельяненко не допустили к участию в боксерском турнире в Анапе

Турнир пройдет с 13 по 17 августа
Александр Емельяненко Елена Афонина/ТАСС
Описание
Александр Емельяненко
© Елена Афонина/ТАСС

ТАСС, 12 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не примет участия в турнире по боксу памяти героя РФ Виктора Омелькова из-за запрета организаторов. Об этом 38-летний боец сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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Здравствуйте люди добрые! Ну, что я Вам хочу сказать: не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдёт в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе! Спортивные звания мне не к чему, я своим участием в этом турнире, хотел отвести весь негатив от бокса, ввиду последних событий связанных с этим видом спорта и привлечь внимание молодёжи к занятиям боксом! Но так как Федерация бокса России берёт на себя всю ответственность в продвижении данного вида спорта, то БОГ в помощь ей, и все вопросы тоже к Федерации бокса России! Я мастер спорта международного класса по самбо! Самбо это наш Российский вид спорта! Википедию наберите и всё о нём узнаете! И самбиста не допускают на ринг к боксёрам учавствовать по правилам бокса! Вывод: я победил их без боя! Удачи! #Емельяненко #Россия #спорт #бокс #самбо

Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko)

Ранее 9 августа спортсмен заявил, что выступит на турнире в Анапе, который пройдет с 13 по 17 августа.

"Я вам хочу сказать - не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдет в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе", - написал спортсмен.

В активе Емельяненко 36 проведенных поединков в MMA, он одержал 28 побед, семь раз потерпел поражение и завершил один бой вничью.

Теги
Бокс
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