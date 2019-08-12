Александра Емельяненко не допустили к участию в боксерском турнире в Анапе

ТАСС, 12 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не примет участия в турнире по боксу памяти героя РФ Виктора Омелькова из-за запрета организаторов. Об этом 38-летний боец сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Ранее 9 августа спортсмен заявил, что выступит на турнире в Анапе, который пройдет с 13 по 17 августа.

"Я вам хочу сказать - не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдет в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе", - написал спортсмен.

В активе Емельяненко 36 проведенных поединков в MMA, он одержал 28 побед, семь раз потерпел поражение и завершил один бой вничью.